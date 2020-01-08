У Києві на Троєщині підлітки-садисти побили чоловіка до смерті

У Деснянському районі Києва за адресою проспект Володимира Маяковського, 11, група людей побила чоловіка. Після цього нападники зникли в одному з парадних сусіднього будинку. На жаль, лікарям врятувати чоловіка не вдалося.

Про це повідомляє місцеве видання.

Все сталося в ніч з 6 на 7 січня. Як повідомляє джерело видання в правоохоронних органах, все, що відбувається бачив очевидець. Спочатку він почув крики, а після побачив, що кілька людей забігли в під’їзд за адресою проспект Маяковського, 15б.

Також свідок дав опис нападників. Він зазначив, що серед них була дівчина. Для розглядів направили слідчо-оперативні групи, криміналістів і кінологів. Службові собаки та провели поліцейських до потрібною адресою.

Джерело додало, що вже рано вранці правоохоронці затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє 19-річних хлопців, один 16-річний та 14-річна дівчинка. Також вони зізналися поліцейським, що з ними були ще три людини. У своїх свідченнях вони розповіли, що просто хотіли пограбувати чоловіка.

Загиблий отримав серйозну травму голови. На жаль, вона була смертельною. Подробиці жахливої події встановлюються.