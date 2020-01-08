Озброєний і в балаклаві: стало відомо, хто «мінував» аеропорт в Одесі

В Одесі затримали чоловіка, який збив шлагбаум, увірвався на машині на територію аеропорту.

«Зайшовши в термінал, він наказав евакуювати персонал. Чоловіка, який перебував явно в неадекватному стані, затримали. Ним виявився 26-річний мешканець Одеси», — повідомляє начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська. За її словами, в автомобілі затриманого виявили пневматичну зброю.

Зараз з правопорушником працюють поліцейські. Перевіряється його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.