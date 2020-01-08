Жириновський пояснив звернення до росіян словом «холопи»

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський пояснив, чому при роздачі грошей росіянам у неділю на ярмарку на Червоній площі, він називав їх «холопами» і «кріпаками».

Раніше в Держдумі засудили подібне звернення до співгромадян і заявили, що Жириновський може бути покараний.

Політик зазначив, що в словах «холопи» і «кріпаки» немає нічого негожого.

«Так ми з вами всі холопи… Безправні, безкінні, безквартирні», — констатував глава ЛДПР.

Жириновський також зазначив, що від слова «холоп» походить і слово «хлопці», тобто молоді, безробітні, бідні хлопці.

«Ми і є холопи безправні», — додав Жириновський. Він також зазначив, що зараз діти залежать від батьків, а потім батьки залежать від дітей. «Це і є кріпосне право, і цього слова не треба соромитися», — констатував Жириновський.