Катастрофа Boeing: Україна відправить в Іран групу для допомоги у пошуковій операції, — Гончарук

Також зазначається, що українські експерти повинні брати участь в розслідуванні катастрофи Boeing в Ірані

Україна відправить в Іран групу людей для допомоги в проведенні пошукової операції після катастрофи літака Boeing рейсу PS 752. Про це на своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«В Іран буде відправлена група для допомоги в пошуковій операції. У складі групи — фахівці для розслідування причин катастрофи, в тому числі 5 осіб Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, 2 представника Державіаслужби та 3 представника авіакомпанії МАУ», — йдеться в повідомленні.

Гончарук додав, що українські експерти повинні брати участь в розслідуванні катастрофи Boeing в Ірані

«Ми знаємо, що вже іранська комісія — спеціальний орган, який існує в цій країні, почала відповідні процедури для проведення розслідування. Ми вже їм повідомили про те, що українські фахівці, наші експерти повинні бути учасниками цих процесів. Попередньо, не бачимо для цього жодних перешкод», — заявив Гончарук під час брифінгу, трансляцію вів «112 Україна«.