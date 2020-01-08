Експерти припустили, що катастрофа літака МАУ в Ірані можуть використовувати для початку нової війни

Версія про те, що літак української авіакомпанії МАУ міг бути збитий ракетою в Ірані вигідна як Росії, так і США.

Відповідну думку в коментарі InfoResist висловив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, ситуація, що склалася, може бути використана для підриву торговельно-економічних відносин між Іраном і Україною. З іншого боку, говорить Маломуж, Іран може скористатися ситуацією на свою користь, висунувши версію про те, що катастрофа літака сталася з вини американського безпілотника.

«Тобто зараз навіть якщо тут немає реальних підстав говорити про якийсь бойовий формат, тобто нанесення удару по нашому літаку навіть випадково, якщо цього немає, а на даний момент така версія не виключається, то в інформаційному форматі це буде йти війна щодо того, як все-таки підірвати позицію України щодо союзницьких відносин з США або навпаки щодо наших позитивних відносин з Іраном. Тобто різні сторони будуть глобально протистояти якраз нашим нормальних відносин з обома країнами», — сказав він.

У свою чергу військовий експерт Ігор Романенко вважає, що причиною катастрофи літака могла бути технічна несправність, так і випущена ракета, враховуючи те, що напередодні Іран здійснив ракетного удару по базах США в Іраку. Експерт нагадав про катастрофу українського Іл-76 в Луганську, яка сталася 14 червня 2014 року. Перед заходом на посадку літак з українськими десантниками був збитий ракетою, випущеною з переносного зенітного комплексу.

«Тобто, чому я зберігаю ймовірність того, що могли застосувати ПЗРК, тому що це було на злеті, коли літак ще не набрав висоту, і наш ІЛ-76 з десантниками, як відомо, був збитий при посадці. Тобто коли засобами ПЗРК, відомий район посадки або район зльоту, то з точки зору ППО, дії по цілям, можна в цьому випадку задіяти і засоби зенітної артилерії, зенітних кулеметів, власне, ІЛ-76 у нас був збитий спочатку запускали ракети, але остаточно добивали вже крупнокаліберним кулеметом. Тому виключати цю можливість не варто», — зазначив Романенко.

У той же час ще один експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що версія з іранської ракетою може бути використана задля подальшого звинувачення у недотриманні міжнародних правил.

«Йде розгойдування ситуації для того, щоб почати регіональну війну на Близькому Сході. З боку США посилено провокується і політична ситуація всередині США і взагалі в світовій тенденції для того, щоб зламати стару світову систему і почати побудову нової світової системи. Тому що всі провідні організації схиляються до того, що фінансовий капіталізм вичерпав себе як політична система і її потрібно терміново міняти. Для цього є два інструменти: або глобальна фінансова криза, а, мабуть, товстосуми не дуже хочуть втрачати гроші, або велика регіональна війна. Ось Близький Схід, ближче усього коштує до другої ідеї», — говорить він.

Разом з тим експерт вважає, що справжньою причиною падіння літака стала технічна несправність. Жданов підкреслив, що літак вилетів з аеропорту Тегерана, який знаходиться в глибині країни і захищений стаціонарними засобами ППО. Більш того, диверсійна група з ПЗРК, на його думку, просто не змогла б проникнути в Тегеран непоміченою.

«Ще раз скажу, що версія, швидше за все, може бути політична. Я думаю, що це 100% розгойдування ситуації для того, щоб ще раз звинуватити Іран і змусити його до якихось активних дій на Близькому Сході проти таких країн, як США і Ізраїль і їх союзників», — додав він.

Серед іншого Жданов звернув увагу на те, що на сьогоднішній день авіакомпанія МАУ демонструє невтішну статистику за технічним станом своїх літаків, затримками і переносами рейсів.

«Чесно кажучи, я так розумію, у МАУ є проблеми. Вони, припустимо, економлячи на перронной службі, могли відмовитися від технічного огляду в чужому аеропорту. Вони ж навіть економлять на тому, що їхні екіпажі не відпочивають. Мені здається, тут треба шукати. Всіх цих майстрів треба брати за одне місце, я маю на увазі технічний персонал – хто, коли в останній раз, які технічні огляди проводили, в якому аеропорту і так далі. Іран зараз сам буде зацікавлений у тому, щоб показати і чорні ящики, і взагалі обстановку навколо цієї трагедії», — резюмував експерт.