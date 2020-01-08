Німецький експерт: У літаку МАУ, що розбився в Ірані, міг статися вибух

Літак МАУ, який сьогодні зазнав аварії під Тегераном, не був збитий ракетою, але вибух міг статися в салоні.

Про це заявив австралійський експерт Джефрі Томас, передає DW.

«Схоже, що стався невеликий вибух, як спалах, перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більше вибух, який, схоже, і повбивав усіх, хто був на борту», — сказав він.

Таким чином, фахівець відреагував на перегляд відео падіння лайнера.

Крім того, чоловік зазначив, що ресурс з відстеження польотів flightradar24 не фіксував відхилень траєкторії польоту літака, але передача даних обірвалася. Ця обставина він пояснює можливим вибухом, ймовірно, в кабіні пілота, який пошкодив електроніку.

Версію про знищення літака ракетою експерт заперечує. Вона знищила б Боїнг ще в повітрі.