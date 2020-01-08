В Закарпатті намагалися живцем спалити громадянина Латвії

Надзвичайна подія сталася в Закарпатській області в середу, 8 січня. Медики повідомили в поліцію про чоловіка, який з сильними опіками був госпіталізований в реанімацію райлікарні.

— В п’ять годин ранку в Іршавський районний одягнув поліції надійшла інформація від врчей, що в реанімаційне відділення місцевої лікарні з опіками обличчя та рук доставлений 25-громадянин Латвії, — повідомили в ГУ Національної поліції в Закарпатській області. — Було встановлено, що мешканець Риги приїхав до своїх родичів, місцевим жителям, в село Довге Іршавського району. Латвієць пішов розважатися до місцевого диско-бар, де у нього виник конфлікт з 23-річним іншим відвідувачем. Під час скандалу невідомий облив іноземця бензином з пляшки і підпалив. Після цього зловмисник втік.

Потерпілий чоловік був доставлений в реанімаційне відділення Іршавської центральної районної лікарні. Згідно з інформацією медиків, у нього сильні опіки рук, тулуба, обличчя та дихальних шляхів. Стан чоловіка оцінюють як важкий.

Зловмисник — місцевий мешканець — затриманий, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту і опитують свідків.