Під Одесою озброєний сокирою чоловік узяв в заручники рідну сестру та її дітей

В Овідіопольському районі Одеської області 21-річний місцевий житель, озброївшись ножем і сокирою, захопили в заручники рідну сестру і її трьох малолітніх дітей. Він замкнув їх і реально загрожував фізичною розправою.

«Першими за викликом прибули працівники територіального відділу поліції. У відповідь на вимогу відкрити двері і випустити жінку з дітьми, озброєний зловмисник став погрожувати розправою і правоохоронцям», — повідомили в поліції.

З метою не допустити загострення ситуації і уникнути можливих людських жертв, на допомогу прибули бійці батальйону поліції особливого призначення. Вони звільнили жінку з дітьми, а їх «войовничого» родича затримали.

Як з’ясувалося, причиною такої поведінки чоловіка стала образа на сестру, яка після «з’ясування відносин» брата з матір’ю не пускала його переночувати. Зараз усі обставини події встановлюються.

За фактом погрози працівникам правоохоронного органу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.