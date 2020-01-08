При катастрофі українського МАУ в Ірані загинули 26 дітей

При катастрофі літака української авіакомпанії МАУ в Ірані загинули 26 дітей.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Судячи за списками пасажирів, серед загиблих приблизно 26 дітей і підлітків до 18 років. Наймолодший пасажир 2018 року народження», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що найстарший пасажир, який загинув у літаку, народився в 1945 році.

Нагадаємо, 8 січня в Ірані розбився «Боїнг» української авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран — Київ. Це найбільша авіакатастрофа в історії України. Всі, хто знаходилися на борту загинули. За попередніми даними, це 176 осіб. Квитки купили 167 пасажирів. також на борту знаходилися 9 членів екіпажу.