МАУ запропонує пасажирам скасованих рейсів до Тегерана зміну маршруту або повернення коштів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» запропонує пасажирам скасованих рейсів з Києва до Тегерана зміну маршруту або повернення коштів за невикористані квитки.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Авіакомпанія МАУ інформує про скасування всіх своїх регулярних рейсів між Києвом і Тегераном починаючи з 8 січня на невизначений термін. Скасування зумовлене забороною Державної авіаційної служби України польотів у повітряному просторі Ірану для всіх повітряних суден української реєстрації. Пасажирам скасованих рейсів буде запропоновано зміну маршруту, за можливості, або повернення коштів за невикористані квитки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стосовно повернення коштів пасажирам потрібно звертатися за місцем придбання авіаквитків.