Посольство України змінило заяву про причини авіакатастрофи в Ірані

Причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії. Попередня заява посольства України в Ірані про те, що версія теракту або ракетної атаки на літак МАУ в Ірані виключається, вже прибрали з офіційних повідомлень МЗС.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Зараз працює створена комісія в країні перебування і розслідується причина катастрофи. Поки жодної версії не озвучено … Причина встановлюється комісією і тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає … Версій також немає », — сказав під час брифінгу начальник відділу менеджменту з кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

За його словами, в аеропорту міста Тегеран перебуває посол України та консул України.

«Працюють з адміністрацією, з місцевими рятувально-пошуковими службами. Тому ми очікуємо від них інформації », — розповів Коваленко.

Також відзначимо, що раніше в МЗС заявили, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані в результаті аварії двигуна, а «версія теракту поки виключається».

Зараз на сайті МЗС прибрали цю інформацію, а лише зазначили:

«Інформація про причини авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви про причини аварії з рішенням комісії не мають офіційного характеру».