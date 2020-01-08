Кияни у січні отримають знижені платіжки за опалення

Київтеплоенерго перерахує тарифи на теплопостачання за грудень, зменшення яких відіб’ється в січневих платіжках.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Зниження цін обумовлене постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року. В рамках документа Київтеплоенерго зобов’язано провести перерахунок нарахувань за тепло через падіння ціни природного газу.

«Буде здійснено коригування нарахувань (у бік зменшення) за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів у зв’язку з зміною ціни природного газу, починаючи з грудня 2019 року», — пояснили в компанії.

Підсумки перерахунку жителі Києва зможуть побачити в січневих платіжках за отримані в грудні 2019-го послуги з опалення і постачання гарячої води.