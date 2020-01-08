Випустили 42 міни: терористи поранили 2 воїнів ЗСУ на Донбасі

У середу, 8 січня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі і поранили двох українських воїнів.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем. Про це повідомляє у Facebook прес-центр ОС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вольний з загальною витратою 42 мін калібру 120 мм

В українському штабі також повідомили про ситуацію на дільницях розведення військ: «На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох сторін дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу. На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо додержання режиму тиші».

У штабі додали, що підрозділу Об’єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії супротивника.