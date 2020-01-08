Оператори зв’язку «Київстар» і lifecell надали пільги на зв’язок з Іраном

Також оператори мобільного зв’язку висловили співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі в Тегерані

Оператори мобільного зв’язку «Київстар» і lifecell надали пільги для своїх абонентів на зв’язок з Іраном. Про це сказано в повідомленнях компаній «Київстар» і lifecell.

«У зв’язку з трагічними подіями на території Ісламської Республіки Іран компанія «Київстар» висловлює співчуття сім’ям загиблих пасажирів і членів екіпажу рейсу PS752 Тегеран — Київ авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», — йдеться в повідомленні компанії.

З 8 по 10 січня 2020 року кошти за дзвінки з мережі «Київстар» на номер мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. У компанії відзначили, що всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли було здійснено дзвінок.

Оператор зв’язку lifecell також висловив щирі співчуття родинам загиблих. Для того, щоб клієнти lifecell в Ірані могли зв’язатися зі своїми рідними та близькими, їм нараховано безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків у межах країни перебування і в Україну.