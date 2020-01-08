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Розгляд апеляції Антоненка перенесли на 10 січня

08.01.2020

Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляційної скарги підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета композитора і військового Андрея «Riffmaster» Антоненка на 10 січня.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Продовження розгляду апеляційної скарги Андрея Антоненка про зміну йому запобіжного заходу відбудеться в Апеляційному суді міста Києва у ятницю, 10 січня, об 11:00.

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