Поки ріс тб кричать про якісь ноциздах і фошиздах в Україні, в Донецьку відбувається лютейший треш і пиздец в кращих традиціях гестапо: паспорт України для макак — вже не документ, за Український паспорт пакують до «з’ясування особи».

Саме пиздецовое в цій ситуації те, що без паспорта України ти не можеш отримати орігамі [ «паспорт» дыныры ], але паспорт України для дыныропитеков і колаборантів в теж час не є документом, що засвідчує особу. Не шукайте логіку, бо тут її немає, ви просто русофоб і ненавидите все російське.

І так — з номерами для авто точно така ж хуйня. За автономери Хунти машини забирають абизяны, типу евакуюють. І так — без прав на авто і без Українських номерів ти не отримаєш табличку ебаната[ «автономера» дыныры].

А тепер поговоримо про реліктовому долбоебизме і про безглуздій витраті грошей. В екстримальних ситуаціях можна використовувати гроші як дрова і туалетний папір. Але є унікуми, які ще більше дебільно використовують гроші. Ща про одному з таких розповім докладніше.

Дано : ватан з Харкова. Тіло любить недоросию і ненавидить Хунту на відстані, звалив з Донецька в 2014 році і приїжджає кілька разів на рік лише, бо ссикотно шопиздец. На новий рік вирішив чмо поїхати до батьків у Донецьк, щоб подивитися на членина і ряджених макак в камуфляжі + відзначити новий рік в найкращих традиціях рф — проспати мордою в салаті весь вечір.

Приїхало тіло, коротше в Донецьк на своєму авто. Точніше заїхало і пішла пішки. Бо авто конфіскували макаки за номери Хунти. За суперечки з типу даі-шниками чол отримав по ебалу навіть, тому авто забрали.

Шо робити в такій ситуації в Донецьку? Платити штраф і т д + топати отримувати табличку ідіота[«автономери дыныры»]. Начебто все просто, але це не зовсім так: з-за спалаху російського нацизму в головах російських кураторів дыныры і віджиманні авто з Українськими номерами, в типу МРЕО такі черги за «номерами» дыныры, як ніби бакси безкоштовно роздають.

Коротше, ситуація наступна: ватан приїхав у Донецьк, у ватана типу даішники ватні віджали авто, терміново треба робити дынырийские номери, бо до Хунті доведеться їхати сам своїм пішки, а типу МРЕО черги.

Ватан бере телефон і починає дзвонити за старим знайомим, шобы вирішити ситуацію і … І знаходить рішення.

За 150 баксів. За 150 баксів на лапу за дынырийские «автономера». Тимчасові, на три місяці. В результаті у ватана все виходить, «номери» він оформляє за 2 години і … І в той же день уебует до Хунті, викрикуючи — ебу я вас і ваші дынырийские номери, ноги моєї більше в цьому пиздеце не буде-

Мораль. А які дурні способи ви знаєте, щоб викинути на вітер 150 $? Кінець.

Фашик Донецький