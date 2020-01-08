Президент Ірану висловив співчуття сім’ям жертв катастрофи літака МАУ

Президент Ірану Хасан Роухани висловив свої співчуття всім сім’ям, які втратили рідних і близьких в результаті катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Я висловлюю глибокі співчуття сім’ям загиблих і іранському народу, молячись Всемогутньому за них усіх, і бажаючи терпіння їх сім’ям», — йдеться у зверненні.

Роухани назвав авіакатастрофу, у якій загинули 167 осіб, сумним подією. Тому, на його думку, «вкрай важливо, щоб всі відповідні органи вжили необхідні заходи впізнання жертв катастрофи і провели розслідування події».

При це Роухани уточнив, що катастрофа літака і тиснява на похоронах генерала Касема Сулеймані сильно засмучують іранців.

«Трагедія тисняви на похоронах генерала Сулеймані в Кермані і крах українського пасажирського літака в Тегерані, в результаті якого загинуло безліч іранців, включаючи групу студентів, а також представників інших національностей, глибоко засмучують всіх іранців. Нехай вони спочивають з миром», — сказав він.

Фото: twitter.com/hassanrouhani