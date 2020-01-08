Захищав дівчину: у мережу потрапило відео бійки сина Жванецького з хуліганами

У мережі з’явилося відео бійки, в якій постраждав син письменника-сатирика Михайла Жванецького Дмитро.

Ролик опублікував Telegram-канал «112».

На кадрах, зафіксованих камерою спостереження, видно, що бійка сталася 8 січня біля ресторану «Цыцыла» в Москві.

Як повідомлялося раніше, 24-річний Дмитро Жванецький разом зі своїм другом Філіпом Гінзбургом побився з молодими людьми, які ображали дівчину. На опублікованих кадрах видно, що проти друзів виступили принаймні троє чоловіків.

Також повідомлялося, що Жванецький і Гінсбург потрапили в лікарню з численними травмами.

Цікаво, що дружина Гінсбурга Ганна спростувала участь чоловіка в бійці. «Спасибі за вашу турботу, але справа в тому, що Філ мало того, що прямо зараз в студії в Пітері готує до випуску новий сингл, так він ще й не знайомий з Дмитром», — заявила вона. Правда, сам Гінсбург в соцмережах мовчить.

А ось Дмитро Жванецький підтвердив свою участь у бійці. «Нас з одним спробували пограбувати. Спочатку ми заступилися за дівчину, потім на нас напали», — заявив Дмитро російському «П’ятому каналу».