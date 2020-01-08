Пішов на зліт з палаючим двигуном: Boeing 737 ледь не розбився в Ізраїлі в ніч трагедії в Ірані

У ніч перед катастрофою літака МАУ в Тегаране в ізраїльському аеропорту сталася НП з літаком Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air. На борту, який повинен був вилетіти з Бен-Гуріона в Руанду, загорівся двигун.

У мережі з’явилося відео з місця інциденту. Його опублікував в Twitter кореспондент радіостанції «Решет-бет» Шарон Ідан.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0

— Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020

За його інформацією, вогонь у двигуні виник при розгоні перед зльотом.

На борту літака знаходилося більше 100 пасажирів — громадяни Ізраїлю. Ніхто з них не постраждав — після виявлення несправності їх екстрено повернули в термінал.