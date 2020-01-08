Свідки завмерли від жаху: з’явилися нові кадри з місця катастрофи українського Boeing

У мережі з’явилися нові кадри з місця катастрофи українського літака Boeing 737 під Тегераном в Ірані.

Відеорепортаж був опублікований ABCNews.

У ролику показали, що уламки лайнера все ще продовжували диміти по прибуттю рятувальників.

Також іранське агентство Emrooz Nama показало свіжі фото. На кадрах відображена реакція на очевидців події на місці катастрофи – люди були шоковані кількістю жертв.

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак