Під Києвом хлопець, тікаючи на авто від копів, збив пішохода

Водій автомобіля з іноземною реєстрацією збив пішохода під час того, як намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции Київської області.

Інцидент стався у вівторок, 7 січня, в місті Біла Церква. Там поліцейські намагалися зупинити автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Однак водій не зреагував на цю вимогу і спробував втекти.

Внаслідок цього 24-річний автомобіліст не впорався з керуванням, збив пішохода, і продовжив тікати. Варто відзначити, що при затриманні у хлопця не виявилося документів на право водіння авто.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Крім того, було складено два адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) і за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) Кпап.