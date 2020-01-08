Виявили сальмонелу: у Запоріжжі 7 осіб отруїлися ролами

Жителі Запоріжжя замовили через Інтернет роли і потрапили до лікарні. У підсумку, у 5 осіб виявили сальмонелу.

Про це повідомляє прес-служба Запорізького лабораторного центру МОЗ, передає «ZаБор».

Так, у Запоріжжі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції (7 хворих, всі дорослі, з 4-х різних осередків). Виявилося, що всі вони їли роли, замовлені в Інтернет-магазині. Додому їх доставив кур’єр.

За результатами лабораторних досліджень, у 5 хворих виявили сальмонелу. Всіх постраждалих госпіталізували. Станом на 8 січня, 6 осіб виписали з лікарні.

За місцем виготовлення ролів були проведені відповідні протиепідемічні заходи. Запорізький лабораторний центр не повідомляє, в якому Інтернет-магазині було зроблено замовлення.

Всього за перший тиждень 2020 року в Запорізькій області зафіксували 106 випадків захворювання ОКИ.