В Одесі бешкетник зламав руку офіцерові поліції

У Київському районі Одеси затриманий житель Чернігівської області, який зламав руку офіцера поліції.

Як повідомили в регіональному управлінні Нацполиции, інцидент стався під час відпрацювання поліцейськими дзвінка про порушення громадського порядку в одному з житлових будинків на вулиці Інглезі.

«Отримавши скаргу від місцевих жителів на невідомого молодика, який шумів в під’їзді, поліцейські виїхали за вказаною адресою і виявили дуже агресивного чоловіка», — повідомили в главку.

У відповідь на вимогу правоохоронців припинити порушувати громадський порядок, зловмисник несподівано схопив одного з офіцерів за руку і повалив на підлогу. В результаті нападу поліцейський отримав перелом зап’ястя. Йому надана необхідна медична допомога, правопорушника доставили у відділ поліції.

Дії 28-річного «гостя» кваліфіковані як насильство щодо працівника правоохоронного органу — йому оголошено про підозру у ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Чоловік затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.