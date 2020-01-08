Поліція завела справу на власника приватного зоопарку під Києвом, кинув напризволяще десятки тварин

У Київській області власник приватного міні-зоопарку залишив без їжі більше чотирьох десятків тварин.

Прес-служба нацполиции Київській області інформує, що без належного догляду залишилися 20 овець, 14 корів, 5 коней, а також 2 поні та інші тварини. Від голоду померла кінь, інших вихованців зоопарку врятували від неминучої загибелі волонтери та небайдужі громадяни, які принесли на фермерське господарство сіно, зерно та корми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Вона передбачає обмеження волі строком до трьох років. Проводиться досудове розслідування. Також вирішується питання про вилучення тварин.