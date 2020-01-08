Переліт від $65 тис.: спливли несподівані подробиці повернення Зеленського Київ

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський спішно вилетів з Оману у зв’язку з катастрофою українського Boeing 737 в Ірані.

Як повідомила журналістка «Країни» Світлана Крюкова на своїй сторінці в Facebook, це не так. За даними видання, прибуття глави держави в «Жуляни» очікується в 02:10 9 січня.

«Вранці з Мускату вилетів борт, який весь день пов’язують з [Віктором] Медведчуком», – додала журналістка. Вона уточнила, що Зеленський не летів в Україну цим літаком.

«Зате нашу увагу привернув інший борт. Bombardier Global Express 6000. Рік випуску – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовий номер 9H-VJN, номер рейсу VJT861. Літак для бізнес-поїздок. Запланований час вильоту з Мускату 18:30 по Києву. Польотне час: 7:30», – уточнила вона інформацію про рейс, яким, ймовірно, прилетить Зеленський.

За даними джерел видання на ринку авіаперевезень, вартість чартеру у даної компанії на даному літаку становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів з пасажирами) до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Крюкова заявила, що прес-служба українського президента збрехала про його терміновий виліт. Вона, за її словами, «постійно подбрехивает, заганяючи гаранта в нескінченний вир нісенітниць і насмішок».