Washington Post: «Зеленський тримає Коломойського «на відстані»

Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського «надзвичайно, а місцями навіть дивно, успішним».

Це «несподівано» зважаючи на те, що президент є «політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи».

Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, інфляція падає, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за все валюти світу.

До того ж, МВФ дав попередню згоду на новий кредит, який може залучити міжнародні інвестиції.

«Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включаючи приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі», — додає журналіст.

Автор також вказує на газову угоду, за якою Росія повинна виплатити Україні 7000000000 доларів за транзит за наступні п’ять років.

«Минулого тижня, українське телебачення було повно зустрічей зі сльозами на очах, коли військовополонені, яких тримала Росія і її представники в східній Україні, повернулися додому після стількох років за ґратами», — додає Дол.

Вперше з 2005 року більшість українського народу вірить, що країна рухається в правильному напрямку, пише журналіст, і додає, що 62% громадян довіряють президенту.

Експерт Андерс Аслунд каже: «Путін ненавидів Порошенко за його корумпованість. У Зеленском він цього не бачить».

Зеленський не є слабким супротивником Кремля, додає Джексон Діл.

На нормандському саміті він впевнено намагався «захистити червоні лінії», за словами аналітика Володимира Сокора: «Зеленський заспокоїв навіть самих серйозних критиків».

Але залишається питання, чи буде Зеленський незалежний від Ігоря Коломойського, додає Дол. Однак він цитує експерта Девіда Кремера, який говорить, що Зеленський тримає Коломойського «на відстані».