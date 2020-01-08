Бідність в Росії представляє реальну загрозу для правління Путіна — The Times

Стоячи на Червоній площі в переддень православного Різдва, Володимир Жириновський, націоналістичний політик-ветеран, роздавав 1000-карбованцеві купюри натовпі, яку він глузливо називав «кріпаками і холопами».

Кріпосне право було скасовано в XIX столітті, але химерний акт благодійності Жириновського в Москві, найбагатшому місті Росії вказав на широко поширену бідність і шокуюче нерівність у добробуті, які становлять загрозу для довгого правління президента Путіна.

Таку думку озвучила британська газета The Times .

«Згідно з державною статистикою, близько 17,5 млн осіб, 12% населення Росії — живуть за межею бідності, яка визначається як дохід, що становить в перерахунку приблизно 150 фунтів стерлінгів на місяць. Деякі аналітики, проте, говорять, що ця цифра недооцінює істинний масштаб проблеми. Кожна четверта сім’я з двома дітьми офіційно живе в злиднях», — йдеться в статті.

«Для порівняння, у Великобританії близько 4 млн осіб живуть за межею бідності, яка визначається як дохід, що становить менше 60% від середнього. За останніми даними, ця сума становить менше 1420 фунтів стерлінгів на місяць», — наводить дані The Times.

«Реальні доходи населення в Росії знижувалися протягом 5 останніх 6 років на тлі того, як економіка перебуває в тяжкому положенні із-за впливу західних санкцій та зниження світових цін на нафту, основний експорт країни. Росстат, служба державної статистики, в минулому році повідомив, що 79,5% сімей ледве зводять кінці з кінцями. Кожен п’ятий не може дозволити собі фрукти на регулярній основі», — констатує газета, додаючи, однак, що «не всім у путінській Росії доводиться боротися за існування».

«Згідно з недавнім звітом Credit Suisse, швейцарського інвестиційного банку, через три десятиліття після краху комунізму Росія є самим нерівним товариством у світі. 1% найбагатших росіян володіють майже 60% національного багатства; британські багатії володіють 24%. У Росії 98 мільярдерів, і їх сукупне багатство більше, ніж заощадження населення», — розповідається в публікації.

«Бідність і майнова нерівність, а також п’ятирічне збільшення пенсійного віку в країні — до 60 років для жінок і 65 років для чоловіків і неослабные звинувачення в корупції стосовно політичної еліти сіють невдоволення по всій Росії. Незважаючи на драконівські обмеження свободи зібрань, в минулому році по всій Росії почалися вуличні протести, багато з яких були викликані соціальними проблемами, в той час як рейтинги довіри 67-річного Путіна впали до найнижчої за 13 років позначки у 31%, — передає видання. — Ситуація для Кремля може погіршитися: кожен четвертий росіянин готовий брати участь у масових акціях протесту у зв’язку з падаючими доходами, згідно з опитуванням, проведеним незалежним аналітичним «Левада-центром».

«Люди не дуже цікавляться політикою, але вони можуть відчувати діру в своїх бюджетах, і це викликає невдоволення, — зазначає політолог Гліб Кузнєцов. — Якщо люди не стануть багатшими, протести будуть рости».

«Деякі з найближчих радників Путіна висловлюються відкрито. Олексій Кудрін, глава Рахункової палати Росії й колишній міністр фінансів, попередив в минулому році, що «соціальний вибух» неминучий, якщо уряд не зробить кроки для збільшення доходів. «Бідність в Росії стала ганьбою», — сказав він.

«Путін, який відсвяткував напередодні Нового року 20-річчя свого приходу до влади, схоже, добре знає про ці небезпеки, — зазначає автор публікації Марк Беннеттс. — У суботу він пообіцяв поліпшити становище найбідніших громадян Росії і заявив, що оголосить про заходи з цього питання у своєму щорічному зверненні до федеральних зборів у лютому. Але так як парламентські вибори, життєво важливі для його політичного майбутнього, відбудуться у наступному році, колишній офіцер КДБ повинен буде рухатися швидко».

«Успіх неминучою спроби Путіна продовжити своє правління після закінчення фінального терміну правління в 2024 році, «ймовірно, буде залежати від його здатності подолати бідність, але мало хто з росіян вважає, що він — людина, створений для цієї задачі. Згідно з недавнім опитуванням незалежних аналітичних центрів, лише 16% росіян вважають, що їхній давній «національний лідер» здатний провести значущі зміни», йдеться в статті.

«Що стосується Жириновського, — підсумовує видання, — то він пізніше спробував віджартуватися від свого коментаря про «кріпаків», назвавши його жартом, вирваною з контексту. Не все в цьому переконані. Владислав Жуковський, економіст і критик Кремля, написав у Twitter, що лідер націоналістів просто озвучує справжнє ставлення політичної еліти до простим росіянам: «Що в Жириновського на язиці, те у правлячої тусовки на умі».