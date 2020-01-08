Іран погрожує знищити Ізраїль і Арабські Емірати

Іран пригрозив атаками на Ізраїль(Хайфа) і Об’єднані Арабські Емірати, якщо США завдадуть удару у відповідь.

Про це передає «Washingtonexaminer»

Зокрема, мова йде про другу хвилю ракетних ударів по американських військових баз в Іраку. Їх обстріл став помстою Ірану за смерть глави спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, генерала Касема Сулеймані, який загинув в ході атаки США на аеропорт Багдада.

«Іран попереджає, що в разі відплати за дві хвилі атак, які вони зробили, їх третя хвиля знищить Дубай і Хайфи», — написав глава твиттерского бюро NBC News Алі Арузі в Твіттері.

«Іран погрожує масової ескалацією, щоб атакувати більше баз в Іраку, Ізраїлі та Дубаї», — попереджає головний кореспондент NBC Річард Енгель.

Іран взяв на себе відповідальність за атаки в заяві:

«Відважні солдати аерокосмічного підрозділу IRGC почали успішну атаку десятками балістичними ракетами на військову базу Аль-Асад в ім’я мученика генерала Кассема Сулеймані».