Катастрофа українського літака могли організувати КВІР разом з росіянами — версія

На те, що при катастрофі загинуть і громадяни Ірану, їм було наплювати, як НКВС у свій час — на життя радянських людей.
Версія.
Ви мене хоч убийте, але не буває таких збігів.
Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий російський соціолог та політолог Ігор Эйдман.
Іран завдає удару по головному геополітичного супротивника Кремля і одночасно там як би випадково падає літак ненависною Путіним України.
Не можна виключити, що цей Боїнг був збитий навмисно з провокаційними цілями.
А заодно, щоб переключити увагу міжнародної громадськості з трагедії малайзійського літака.
Таку операцію міг провернути КВІР, тісно пов’язаний з російською розвідкою.
На те, що при катастрофі загинуть і громадяни Ірану, їм було наплювати, як НКВС у свій час — на життя радянських людей.
Ймовірність такої провокації, як мінімум, не нульова, повністю скидати її з рахунків не можна.