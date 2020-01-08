Катастрофа українського літака могли організувати КВІР разом з росіянами — версія

На те, що при катастрофі загинуть і громадяни Ірану, їм було наплювати, як НКВС у свій час — на життя радянських людей.

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Ви мене хоч убийте, але не буває таких збігів.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий російський соціолог та політолог Ігор Эйдман.

Іран завдає удару по головному геополітичного супротивника Кремля і одночасно там як би випадково падає літак ненависною Путіним України.

Не можна виключити, що цей Боїнг був збитий навмисно з провокаційними цілями.

А заодно, щоб переключити увагу міжнародної громадськості з трагедії малайзійського літака.

Таку операцію міг провернути КВІР, тісно пов’язаний з російською розвідкою.

На те, що при катастрофі загинуть і громадяни Ірану, їм було наплювати, як НКВС у свій час — на життя радянських людей.

Ймовірність такої провокації, як мінімум, не нульова, повністю скидати її з рахунків не можна.