Трамп загнав себе в цугцванг

У середу, 8 січня, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо Ірану, відреагувавши на атаки американських баз, скоєні напередодні.

Про це пише Дмитро Галко у статті для M. World News.

Затримавшись приблизно на півгодини, Трамп почав свою заяву зі слів: «До тих пір, поки я залишаюся президентом, у Ірану не буде ядерної зброї». Це і стало лейтмотивом промови американського президента.

Він заявив про те, що введе додаткові санкції проти Ірану, але не закликав до яких-небудь воєнних дій у відповідь на ракетні удари Тегерана по американських базах в Іраку.

Трамп зазначив, що ні американці, ні іракці не були вбиті в результаті нападу іранських сил «з прийнятих заходів і системи раннього попередження, яка спрацювала дуже добре».

Всього кілька днів тому Трамп загрожував атаками аж на 52 стратегічних об’єкта, якщо Іран завдасть удару по американських базах або ще як-небудь зазіхне на американські інтереси. Але після фактично завданого удару президент зробив куди більш примирливе звернення, залишивши войовничу риторику, закликаючи союзників по блоку НАТО та інші світові держави домовитися про нову угоду з Іраном з контролю над ядерною програмою цієї країни. Він також закликав до спільних зусиль США і Ірану в боротьбі проти бойовиків ИГИЛ.

Нагадаємо, що офіційні особи США не підтвердили наявність яких-небудь жертв в результаті ракетного удару іранських сил по американських базах в Іраку. Тегеран і Вашингтон сигналізували у вівторок увечері, що вони готові відступити, щоб уникнути подальшої ескалації.

Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в силових структурах Ірану, повідомляло, що удар іранцями навмисно було завдано таким чином, щоб уникнути будь-яких жертв.

Промова американського президента зміцнила враження зниження градуса конфлікту, принаймні на даний момент.

У своїй заяві Трамп представив удари Ірану як щось несерйозне. І загрози звелися до того, що він не дозволить Ірану стати ядерною державою.

Закликаючи європейські держави раз і назавжди відмовитися від рамок ядерної угоди 2015 року з Іраном, Трамп заявив, що Іран може мати велике майбутнє», жити в процвітання і гармонії зі світом, і що США готові «жити в мирі з усіма, хто шукає миру».

Судячи з девятиминутному заявою президента, нинішня криза, швидше за все, ослабне, але довгострокові наслідки для зовнішньої політики менш зрозумілі, враховуючи неодноразові клятви президента покарати Іран.

Можливо, на пом’якшення риторики Трампа вплинуло те, що стрибок цін на нафту, викликане ескалацією конфлікту між США та Іраном, завдає шкоди корпоративних доходів США і викликає тривогу інвесторів.

Очевидно, Трамп загнав себе в цугцванг.

У разі нанесення масованих ударів по Ірану зростання цін на нафту став би ще більш стрімким. І це вибило б головний козир з рук президента — до виборів він би прийшов з погіршенням економічної ситуації.

З іншого боку, Трамп обіцяв своєму виборцю, що, на відміну від попередників, не стане витрачати гроші на війни за межами США. Він завжди був прихильником американського ізоляціонізму. І це подобалося його виборцю з «хартленду», серединної Америки.

Але відмовившись від швидкого жорсткої відповіді Трамп в очах свого виборця проявляє слабкість, дезавуює себе як сильний політик. Він втрачає обличчя.

Трамп звик працювати в умовах спекулятивного ринку. Де блеф і наскок мають вирішальне значення, вони здатні змінювати споживчу поведінку, впливати на партнерів. У великій політиці це не працює. На понтах тут не виїдеш.