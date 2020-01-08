Залишки коштів на єдиному рахунку Казначейства зменшилися в три рази

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 1 січня 2020 року склали 17,55 млрд грн, що на 37,45 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.

Про це стало відомо дізнався з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на Державну казначейську службу України.

У той же час, за даними Казначейства, це найбільша сума на ЄКР станом на 1 січня за роки незалежності.

У грудні прем’єр-міністр Олексій Гончарук через невиконання плану надходжень держбюджету доручив Мінфіну тимчасово, до кінця бюджетного року, призупинити проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань за видатками та надання кредитів загального фонду, крім захищених статей.

Нагадаємо, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок грудня становили 55,01 млрд грн, що на 3,6% або на 2 млрд грн більше порівняно з показником на початок листопада.