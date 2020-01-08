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Допомога Зеленського Докторові Албану — велика помилка, — думка

08.01.2020

Вважаю, що такі, як товариш Албан, повинні нести покарання за свої вчинки…

Майже шість років Україна намагається відстоювати свою територіальну цілісність. Частиною цього була боротьба за український Крим.

Логічно, що будь-яка країна обмежує в’їзд на свою територію для злочинців. В рамках цієї парадигми ми не пускаємо до себе російських пропагандистів і порушників державного кордону.

Про це пише сьогодні у колонці LIGA.net СЕО і засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.

Тим більше це актуально для селебріті, громадян третіх країн, які свідомо порушують кордон України, тим самим легітимізувати владу Росії в Криму не тільки для неї самої, але і для світової спільноти.

Я вважаю, що такі, як товариш Албан, повинні нести покарання за свої вчинки. І допомогу президента України цього «голуба миру» — велика помилка!

Адже до відвідин Києва, він свідомо працював на окупаційні влади в Криму.

І навіть після втручання президента, який дозволив цьому злочинцеві потрапити в Україну, він не визнає акту агресії Росії, про що він пише під фоткою з президентом Зеленським.

І Крим у Албана — не анексований, не окуповано, а просто спірна територія. Ну, типу, ми ще не з’ясували, чий він. Поживемо — побачимо.

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