«Лукор» розпався непомітно

Спадкоємці нафтохімічного проекту «Лукойла» в Україні залишили державу ні з чим

Колись найбільше нафтохімічне підприємство Західної України ПРАТ «Лукор» офіційно перестало існувати – на початку січня стало відомо про внесення до ЄДР запису про його ліквідацію.

Це сталося на підставі рішення зборів акціонерів «Лукору», що пройшов 27 грудня 2019 р. На зборах був затверджений ліквідаційний баланс підприємства, що зафіксував відсутність у нього будь-яких активів. Збори було фактично здійснено одним акціонером – ТОВ «Калуш нафтохім», якому належало 52% акцій ПРАТ. Власник залишилися 48% – належить державі АТ «Оріана» – було задовго до цього виведено з гри, залишившись в результаті ні з чим.

До початку 2017 року «Калуш-нафтохім» носив іншу назву – «ЛУКОЙЛ-Нафтохім». Ця компанія була підконтрольна російській НК «Лукойл» мільярдерів Вагіта Алекперова і Леоніда Федуна, які спочатку стояли за нефтехимическим проектом «Лукор» (скорочення від «Лукойл» і «Оріана»).

Калуська «Оріана» у часи СРСР була одним з найбільших виробників хлору, калійних добрив і нафтохімічної продукції (етилену, поліетилену і полівінілхлориду). Після розпаду Радянського Союзу підприємство опинилося на межі банкрутства, і в 2000 р. українська влада вирішила залучити в якості інвестора на нього «Лукойл».

У 2004 р. «Лукойл» ініціював виведення активів із створеного на базі нафтохімічних активів «Оріани» «Лукора» в новостворене ТОВ «Карпатнафтохім» зі статутним капіталом 1,58 млрд грн, де частка підконтрольної росіянам компанії Lukoil Chemical B. V. склала 76%, а «Лукору» – всього 24%. Це спровокувало погіршення відносин «Лукойлу» з українською владою і судові позови з «Орианой» і володіє нею Фондом держмайна, яким, втім, так і не вдалося домогтися скасування рішення про створення «Карпатнафтохіму».

А вже у 2013-2014 р «ЛУКОЙЛ-Нафтохім» завдав по «Оріані» новий удар, прийнявши на зборах акціонерів рішення про продаж частки «Лукора» в «Карпатнафтохімі» та ліквідації «Лукору». Це викликало новий виток судових спорів з участю української Прокуратури, які, втім, також не мали великого успіху.

А на початку 2017 року, як писав «ОЛІГАРХ», «Лукойл» продав контрольну частку в «Карпатнафтохімі» за 25 млн доларів двом українцям – одеситу Ільхаму Мамедову і киянину Ігорю Щуцкому. Перший з них був відомий як один з топів «Лукойла» в Україні, а другий стояв біля витоків створення групи «Техінсервіс», фактичним власником якої ЗМІ називали тодішнього «сірого кардинала» партії «Народний фронт» і давнього друга Арсенія Яценюка Андрія Іванчука.

Після цього Кабмін оперативно прийняв постанови про безакцизном ввезення нафтопродуктів для «Карпатнефтехтима», забезпечивши цьому підприємству фактично пільговий режим роботи. Між тим, за кадром залишилося те, що на Мамедова і Щуцького росіяни переписали також контрольну частку в «Лукорі», і нові власники успішно продовжили їхню справу. У листопаді 2019 «Лукор» майже за 45 млн грн продав останнє, що залишилося у нього рухоме і нерухоме майно разом з дебіторською заборгованістю маловідомої харківської компанії «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» якогось Максима Солопихина, яка не стала пасти задніх і днями виставила рахунок «Оріані» на 22,6 млн грн. Таким чином, держава в особі «Оріани» не просто втратило свою частку в «Лукорі» номінальною вартістю понад 630 млн грн, але ще й залишилося боржником наступників росіян.

oligarh.media