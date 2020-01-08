У Києві киберполиция викрила махінації на фінансових ринках

Киберполиция викрила махінації на фінансових ринках. Шахраї закликали громадян вкладати гроші в сумнівні фінансові операції. А за це вони повинні були одержувати винагороди.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби кіберполіції.

Зловмисники розмістили кілька своїх call-центрів у Києві. Вони закликали людей вкладати гроші в обмін на високу прибутку або повернення вкладу. Відбувалося це під виглядом торгів. А коли люди хотіли повернути свої гроші, їм пропонували продовжити участь у торгах. Якщо ж клієнти відмовлялися, то шахраї проводили кілька операцій, з-за чого люди втрачали всі свої гроші.

Ці гроші були виведені в офшори. Дохід шахраїв від такої діяльності становив понад $100 тисяч щомісяця. На даний момент співробітники кіберполіції встановлюють особи всіх потерпілих.