Очевидець аварії літака МАУ в Ірані розповів, що український пілот повів лайнер від будинків

Очевидець падіння українського літака «Боїнг» авіакомпанії МАУ в Ірані розповів журналістам, що пілот намагався відвести борт від житлових будинків. Відеозапис інтерв’ю очевидця з’явилася в Telegram-каналі RT російською.

Чоловік повідомив представникам преси подробиці катастрофи.

«Правий борт і хвіст літака були повністю охоплені вогнем. Я думаю, пілот робив все можливе, щоб літак не впав на житлові будівлі. В 20-30 метрах від тих будинків борт впав у парку Лале, знісши огорожу футбольного поля, а потім вибухнув і згорів. Ці 500-600 метрів усіяні фрагментами мертвих тіл, які неможливо впізнати», — сказав очевидець.

Відео: Telegram/ RT російською