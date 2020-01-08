На колінах просить вибачення: фото чоловіка загиблої бортпровідниці МАУ довело українців до сліз

У мережі показали фото чоловіка бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула при падінні літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Знімки на сторінці в Facebook опублікував журналіст Володимир Рунец. Уточнимо, чоловік перебував в аеропорту «Бориспіль» (біля Києва), де створили меморіал загиблому екіпажу лайнера.

«Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї вибачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається», – розповів журналіст.

Користувачі соцмережі висловили співчуття рідним жертв аварії літака. Деякі порівняли те, що відбувається з трагедією 11 вересня в США.

Додамо: Сологуб – уродженка міста Нововолинськ (Волинська область). Їй було всього 25 років.

Сологуб Юлія

Соцмережі

Сологуб Юлія

Соцмережі

Сологуб Юлія

Соцмережі

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Скріншот

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Скріншот