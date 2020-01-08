У Трампа вважають, що Іран навмисно не знищив військових США, — CNN

Деякі члени адміністрації президента США все більше схильні вважати, що при ракетної атаки на бази американців в Іраку Іран навмисно не вразив райони, де знаходилося найбільшу кількість військовослужбовців.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.

Чиновники вважають, що Іран міг запустити ракети в райони з найбільшим зосередженням військовослужбовців США, однак спеціально не зробив цього. Вони припускають, що такі дії були зроблені для того, щоб відправити попереджувальний сигнал США, через що американці не завдадуть удару у відповідь.

«Ми могли б це зробити, але ми цього не зробили», — так трактують послання Ірану в адміністрації президента США.

Поки Пентагон проводить аналіз, чи справді така атака Ірану була свідомою чи вона пов’язана з проблемами іранських систем наведення.

В ніч на 8 січня Іран провів ракетну бомбардування американської авіабази Айн аль-Асад і бази поблизу Ербіля, що стало реакцією на вбивство США генерала Касема Сулеймані. У США заявили, що ні один з американських військовослужбовців не постраждав.