Російської блогерше Мітрошиної заборонили в’їзд в Україну

Російської блогерше Олександрі Мітрошиної заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки. Про це дівчина повідомила у своїй Telegram-каналі.

Мітрошина написала, що не відчуває ніякого негативу і розуміє, чому їй заборонили в’їзд.

«Зараз на посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставила мені в паспорт штамп про заборону в’їзду в Україну до 6.1.2023. Все пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я український. І відвів назад на посадку», – написала росіянка.

Нагадаємо, під час лекції Мітрошиної у Києві активісти руху «Відсіч» влаштували скандал, задавши блогерше питання «чий Крим?». В результаті між активістами та прихильниками блогера виникла бійка. В русі «Відсіч» стверджують, що активістів побили прихильники Мітрошиної.