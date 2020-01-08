Авіакатастрофа в Ірані: Омелян розповів, коли Україна зможе забрати тіла загиблих

Тіла українців, загиблих при катастрофі літака МАУ в Ірані, можуть бути повернуті додому лише після проведення відповідних експертиз.

Про це повідомив в ефірі ObozTV екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, точні терміни залежать від того, наскільки щиро Іран готовий допомагати Україні в розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737-800.

«Ключовий момент – забезпечить Іран українським і міжнародним фахівцям повноцінний доступ до всіх експертиз і до місця трагедії. З цього будуть виходити наші подальші дії», – підкреслив Омелян.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував виліт українських експертів в Іран вже ввечері 8 січня.

«Сподіваюся, що найближчим часом – протягом декількох днів можна буде вирішити питання про повернення тел українців додому. І сім’ї отримають можливість провести їх в останню путь. Звичайно, спочатку повинні бути проведені відповідні експертизи із залученням українських фахівців», – уточнив екс-міністр.

При цьому він підтвердив, що Іран має повне право не передавати Україні «чорні ящики» розбився «Боїнга».

«Але Іран є членом ІКАО, міжнародної авіаційної організації. У 2018 році Іран проходив аудит ICAO і продемонстрував дуже високі показники. Тому я сподіваюся, що незважаючи на право не віддавати ці ящики, вони забезпечать повноцінне участь у розслідуванні. – Ред.) як української сторони (компанії МАУ і державних органів влади), так і представників компанії Boeing», – зазначив Омелян.

Колишній чиновник також звернув увагу, що створена міжнародна комісія не робить висновків про те, хто винен в аварії.

«Вона просто сам розслідує інцидент. Щоб таке не повторилося в майбутньому», – пояснив він.

Визначати винних, за словами Омеляна, повинні правоохоронні органи: як іранської, так і з української сторони.

Меморіал в аеропорту «Бориспіль», присвячений загиблому екіпажу рейсу Тегеран-Київ

Володимир Рунець / facebook.com/mvs.gov.ua