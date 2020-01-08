«Вже не смішно»: Мендель видала новий «перл» про «страшний» Зеленском

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель знову оскандалилася в мережі, опублікувавши недоречний пост про трагедію з українським лайнером МАУ в Ірані.

«Це так страшно… Президент терміново повертається до Києва», – написала вона в середу, 8 січня і нарвалася на глузування.

На неоднозначне формулювання звернула увагу народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. «Якщо б у наші старі часи в АП у прес-службі хто-небудь таке написав, це було б страшно. Ні, це було б так страшно, що навіть страшно собі уявити. Це безумство висить вже з 9:00, до речі, страшно, що ніхто не підправив. Що ще страшного має написати це чудо-юдо на цій страшно відповідальній посаді, щоб її зупинили?» – посміялася парламентарій.

Прокоментував і журналіст Денис Безлюдько. «Хоррора вам в стрічку. Аж мороз по шкірі… Дівчинка-дівчинка, президент вже у твоєму місті… А взагалі вже навіть не смішно. Що вона ще повинна зробити, щоб її нарешті прибрали з ефіру?» – обурився він.

«Юлька, не сц*», – потроллила Мендель волонтер Маруся Звіробій.

Приєдналися до обсуждениею і інші користувачі. «Малося на увазі, страшно, що відпустка перервався», «Темні часи настали», «Воно якесь не освічений», «Шухер, президент у Києві!», «Але ж дитина прав», «Аятоли зіпсували відпочинок», – зіронізували в коментарях.