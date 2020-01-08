Командир ескадрильї і льотчик від Бога: в мережі розповіли про пілота літака, що розбився в Ірані «Боїнга»

Другий пілот літака, що розбився в Тегерані літака МАУ PS752 Сергій Хоменко починав кар’єру в якості льотчика військово-транспортної авіації, а потім більше 14 років літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30 Бригади Транспортної Авіації.

Про це у Facebook повідомили його колеги.

Хоменко пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира эскарильи «Блакитна стежка», багато років очолював екіпажі спостережних польотів в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу.

Командування і особовий склад 15 бригади транспортної авіації імені авіаконструктора Антонова висловило співчуття рідним і близьким Хоменко та сім’ям всіх загиблих у катастрофі членів екіпажу Boeing 737.