Автомобілі не розминулися на Житомирській трасі під Києвом: одного з водіїв рятують медики

Ввечері 8 січня на Житомирській трасі на одному з розворотів недалеко від КП поліції «Сосновий Бір» зіткнулися дві малолітражки — «Сеат» та «Шкода Фабія».

Попередньо відомо, що «Сеат» рухався на виїзд з міста, а водій «Фабії» стояв на розвороті і хотів продовжити рух у бік КП. Згідно з правилами, він повинен був пропустити транспорт, що рухався прямо по трасі. Не вийшло. Новенька «Фабія» почала маневр і виїхала навперейми «Сеату»…

В результаті зіткнення у літнього водія «Фабії» попередньо діагностовано відкрита черепно-мозкова травма, він госпіталізований і лікарі ведуть боротьбу за його життя. Водій «Сеата» перебував у шоковому стані, але від госпіталізації відмовився.

Слід зазначити, що обидва водії були пристебнуті. Медикам довелося різати ремені у «Фабії», щоб надати допомогу водієві.





Розпочато розслідування.