По Багдаду знову вдарили ракетами: перші подробиці і відео обстрілу «зеленої зони»

По столиці Іраку Багдада увечері в середу, 8 січня, були випущені ракети.
Згідно з повідомленням телеканалу «Аль-Маядін«, це сталося в так званій зеленій зоні, де розташовані посольства і урядові установи.
Телеканал повідомив про двох ракетах, які впали, при цьому BNO News заявляє про трьох. У мережі з’явилися повідомлення про те, що в місті було чути сирени.
«Три ракети «Катюша» впали в «зеленій зоні» і викликали пожежу. Посольство США, здається, було метою, але воно не було уражено», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, обстріл «зеленої зони» біля американського урядового кварталу в Багдаді був зафіксований також 4 січня. Повідомлялося про постраждалих, проте точне їх кількість не називалося.
BREAKING: Rocket into fire Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z
— Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020
3 Katyusha rockets fell in Baghdad’s Green Zone and caused a fire; the U. S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit — REU/BBC https://t.co/bLbJmitv5B
— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
BREAKING NEWS: Sirens now going off in Baghdad, explosions heard. Sirens Reporting Incoming Incoming near the US Embassy.
This is developing.
— Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) January 8, 2020