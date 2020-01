По Багдаду знову вдарили ракетами: перші подробиці і відео обстрілу «зеленої зони»

По столиці Іраку Багдада увечері в середу, 8 січня, були випущені ракети.

Згідно з повідомленням телеканалу «Аль-Маядін«, це сталося в так званій зеленій зоні, де розташовані посольства і урядові установи.

Телеканал повідомив про двох ракетах, які впали, при цьому BNO News заявляє про трьох. У мережі з’явилися повідомлення про те, що в місті було чути сирени.

«Три ракети «Катюша» впали в «зеленій зоні» і викликали пожежу. Посольство США, здається, було метою, але воно не було уражено», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, обстріл «зеленої зони» біля американського урядового кварталу в Багдаді був зафіксований також 4 січня. Повідомлялося про постраждалих, проте точне їх кількість не називалося.

BREAKING: Rocket into fire Baghdad's Green Zone

3 Katyusha rockets fell in Baghdad's Green Zone and caused a fire; the U. S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit

BREAKING NEWS: Sirens now going off in Baghdad, explosions heard. Sirens Reporting Incoming Incoming near the US Embassy.

This is developing.

