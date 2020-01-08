Розкішний літак Медведчука сів у Києві після перельоту з Оману через Москву

Літак одіозного лідера “ОПЗЖ” повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат (Оман) – Москва (РФ) – Гомель (Білорусь) – Київ (Україна). Хто на борту – поки залишається загадкою.

Про це пише видання texty.org

Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів про 15-00 (по Києву) з Маската у Москву.

Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.

“Імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву – залишається відкритими питаннями”, – зазначають у виданні.