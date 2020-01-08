У справі про авіакатастрофу в Ірані «раптово» з’явився ЗРК «Тор-М1»

Катастрофа Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» абсолютно несподівано обросла додатковими подробицями, які, з одного боку, потребують більш детального вивчення і підтвердження, а з іншого, настільки стрімко були підхоплені ЗМІ, в першу чергу російськими, що неможливо було просто їх не помітити і залишити без уваги.

Так, засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст Еліот Хіггінс звернув увагу на знімок фрагмента ракети ЗРК “Тор-М1”, нібито зроблений неподалік від місця аварії українського авіалайнера.

Еліот Хіггінс, підкреслив, що походження фотографії ще належить перевірити, причому, зробити це буде не просто, оскільки знімок зроблений так, що прояснити першоджерело кадру на основі даних геолокації — важко.

Проте, навіть не дивлячись на те, що достовірність фото не підтверджено і взагалі не зовсім зрозуміло, де воно було зроблено і чи має відношення до сьогоднішньої трагедії, російські ЗМІ, причому всіх рівнів, від пабликов в ВКонтакте і до таких майданчиків як LentaRU, AviaPRO, Rambler та інших, які не займаються ретрансляцією без відповідного дозволу вищестоящих “покровителів”, в лічені години створили інформаційну хвилю під наративом про атаку іранського ЗРК “Тор-М1” на український авіалайнер.

Чесно кажучи, той факт, що російські інформаційні майданчики, не тільки “сірої” категорії, але і федерального рівня, так завзято стали поширювати цю інформацію, нав’язуючи її і нашого сегменту, який за звичкою нерозбірливості вже прицмокуючи, несе звістку в медіапростір, мене насторожив. Та й не тільки це обставина.

Справа в тому, що цей загадковий знімок з’явився якраз після того, як було оголошено про відправку в Іран українських фахівців, для проведення розслідування. Немов версію про винуватця катастрофи їм вже заздалегідь підказують і нав’язують.

Крім того, та завзятість, з якою російські ресурси стали поширювати цю інформацію, виходить, доведенні провини Ірану, найближчого партнера і союзника РФ на Близькому сході, говорить про те, що Росії і справді інформаційно вигідно зараз грати проти Ісламської республіки. Але чому?

Не виключено, що така гра обумовлена спробою приховування свого сліду в цій диверсії. Адже у другій половині дня, до появи інформації про загадкове фото, російські ЗМІ та псевдо-експерти старанно намагалися звинуватити у знищенні українського авіалайнера якесь ДРГ США. По суті, проговариваясь “по Фрейду” про свою причетність до цієї трагедії.

А можливо російській пропагандистській машині поставлено завдання ніби ненароком, але масштабно організувати створення в медіапросторі наративу про те, що Іран – країна терорист, тим самим в рік старту судового процесу за першим звинуваченим у знищенні малазійського рейсу МН-17 відвернути увагу від своєї вини та пряму причетність до цього злочину.

А можливо, подібним чином реалізуються відразу всі вище викладені мною сценарії.

Але, як би там не було, той факт, що авіалайнер злетів з аеропорту столиці, з якого до цього злітали і сідали десятки літаків, і що, безумовно мониторилось і силами ППО, був знищений одним із ЗРК помилково, на мій погляд, абсурдно. Хоча, часом, абсурд це ідеальне інформаційне зброю.

Олександр Коваленко спеціально для «Інформаційний навігатор«.