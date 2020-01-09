Загибла збитий літак МАУ в Ірані стюардеса встигла повідомити про обстріл

Серед загиблих в Ірані при катастрофі літака авіакомпанії МАУ знаходиться 27-річна бортпровідниця Катерина Статник. Як з’ясували журналісти, вона родом з Нової Каховки на Херсонщині. З власних джерел редакції «ТВ» стало відомо, що Катерина встигла подзвонити рідним і повідомити, що їх обстріляли. На цьому зв’язок перервався, передає Newsmir.







Можна припустити, що обстріл був зі стрілецької зброї, в результаті чого загорівся і вибухнув двигун.



«Катя Статник — наша випускниця 2009 року. Всі пам’ятають цю красиву, усміхнену дівчинку. Вона не заслужила такого короткого життя і такої жахливої смерті», — пишуть на сторінці Новокаховської школи №8 в соціальних мережах.