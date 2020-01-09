Козаки готові допомогти Поклонської навести порядок в Києві

Заява Наталії Поклонської що вона готова приїхати до Києва і допомогти «пересаджати всіх радикалів», які заважають Зеленському, підтримали козаки Росії

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Заява Наталії Поклонської що вона готова приїхати до Києва і допомогти «пересаджати всіх радикалів», які заважають Зеленському, підтримали козаки Росії.

-Ми готові допомогти Наталі Поклонської, як особисто так і за допомогою своїх Українських братів – козаків відновити дружні стосунки Росії з Україною і “заспокоїти” місцевих нацистів і фашистів – коментує заяву Представник Ради Отаманів Росії генерал ФСК Геннадій Ковальов.

Сама колишній прокурор Криму зазначила, що в минулому році розслідування проти неї на Україні призупинили, і що Київ взагалі її улюблене місто. «Я впевнена в тому, що прийде час — і я теж приїду в Київ! Це моє улюблене місто, я його дуже люблю. Я готова зараз допомагати пересаджати всіх цих радикалів, які годуються з рук того ж Порошенка і заважають Зеленському налагоджувати відносини в Україні», — заявила Поклонська.

Також вона закликала припинити «парафинить» Україну в ЗМІ і підкреслила, що з Києвом «потрібно вибудовувати мирні, добрі, братерські відносини».

У свою чергу Геннадій Ковальов нагадав, що два роки тому Наталії Поклонської Рада Отаманів Росії, присвоїв звання осавула і нагородив козачої нагайкою. Відповідно до ФЗ “ПРО державну Службу Російського Козацтва” та табелем про класних чинах, Наталії Поклонської цілком можна привласнити звання Козачого Генерала, але присвоєння цього звання знаходиться в компетенції Президента РФ.

Так само Депутат Державної Думи РФ Наталія Поклонська відповіла на питання: “чи Готова вона стати послом Росії в Києві”

“Звичайно, я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Швидше, навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та благополуччі. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за світ без фашизму.”

Валерій Розанов Служба Козачої Інформації ЦФО

РИА КРИМСЬКИЙ МІСТ