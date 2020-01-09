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Встав на диби: кур’єр розгнівав мережі своєю манерою їзди в Києві

09.01.2020

Кур’єр по доставці їжі в Києві переполошив мережі своєю екстремальною їздою по дорозі.

Відповідне відео опублікувало товариство «Київ оперативний» на своїй Facebook-сторінці.

«Цікаво, що там з їжею після такої доставки?» – пишуть автори посту.

На відео видно, як кур’єр поспішає і їде по столичній дорозі на досить пристойній швидкості. В якийсь момент йому стає замало і він піднімає передні колеса свого мототранспорту, навіть не думаючи зменшувати швидкість.

«Все нормально. Це я собі гоголь моголь збитий замовляв», «Це він їде з доставки. Радіє хорошим чайових від доброго замовника», «Добре, що в касці», — коментують кадри користувачі.

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