В Ірані назвали «смішними чутками» версії про поразку українського Boeing ракетою

В іранській армії назвали «чутками» версії про те, що український літак Boeing 737-800, який зазнав аварії вранці 8 січня у Тагеране, міг бути чимось вражений.

Про це заявив головний прес-секретар Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчи, інформує ВВС з посиланням на Fars.

Іранський генерал звинуватив США, які нібито ведуть «психологічну війну», у поширенні чуток про те, що український літак був уражений ззовні.

Генерал Шекарчи заявив, що ці чутки «смішні» і «абсолютно помилкові» .

Нагадаємо, вранці 8 січня неподалік від міжнародного аеропорту в Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS 752. В результаті вибуху літака загинули всі 176 осіб на борту.

В Ірані вважають, що причиною катастрофи Boeing було загоряння двигуна.