З’єднання явилися супутникові фото наслідків ракетного удару по Ірану американській авіабазі

Супутникові знімки показують, що іранські ракети спричинили базі США Ейн аль-Ассад в Іраку відчутні ушкодження: щонайменш 5 приміщень (ангари) були повністю або частково знищені.

На знімках, зроблених супутниками компанії Planet Labs, які проаналізували аналітики з Middlebury Institute, видно, що удари ракет були неочікувано точними, деякі потрапили точно в центр відповідних будівель.

Масштаб ушкоджень другої бази, в Ірбілі, поки невідомий. Уряд США заявивши про відсутність людських втрат після бомбардування Ейн аль-Ассад. Аналітики не можуть визначити, чи Іран навмисно вибирав цілі таким чином, щоб зменшити кількість людських жертв.

Не виключено, що перевага надавалася приміщенням з технікою.